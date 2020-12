El Atlas confirmó este martes la contratación del delantero, Julio Furch de 31 años de edad, procedente del Santos Laguna como refuerzo para el Clausura 2021. El argentino reconoció que le costó dejar al equipo de la Comarca Lagunera.

“Se lo dije de entrada a la dirigencia tanto de acá como de Atlas, me sentía muy bien en Santos, en mercados anteriores he dejado pasar muchas ofertas, y sentí que en está podía ser una nueva posibilidad para mí, nuevos desafíos y es una decisión a la que te van empujando digamos, porque se nos vino a la cabeza escoger nuevos retos, fue difícil la decisión de dejar Santos porque el cariño es muchísimo y me sentía muy bien aquí”.

Furch es el segundo refuerzos de los Zorros, tras la incorporación hace unos días del medicomapista Aldo Rocha.

(Por Manuel Trujillo Soriano).