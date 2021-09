Para sorpresa de muchos no fueron 12 sino 17 los menores de edad que esta mañana llegaron a vacunarse contra el Covid en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan.

Y es que aparte del primer grupo ya amparado de 12 pequeños, llegó otro de cinco, cuyo padre de familia tramitó su amparo de manera particular, logrando que todos sus familiares menores de edad pudieran vacunarse este día.

Por cierto, los menores de edad que se vacunan contra el Covid aquí en el Auditorio Benito Juárez no entraron por la puerta principal sino por la rampa en la calle lateral. (Por José Luis Jiménez Castro)