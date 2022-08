Auténtica lluvia de goles se registró en la jornada sabatina del futbol mexicano, en la continuación de la fecha 7 del Torneo de Clausura, en la que se anotaron 10 tantos en solo 2 partidos.

El Monterrey humillo al León al golearlo por 5-1 con triplete de Alfonso “Ponchito” González y doblete de Germán Berterame, y por los “Panzas Verdes” descontó Byron Castillo. Del triunfo habló el entrenador de los Rayados, Víctor Manuel Vucetich

“Yo me quedo con la sensación del trabajo en equipo que se realizó el día de hoy que lo capitalizaron algunos jugadores, en este caso “Ponchito” pero trabajaron espectacularmente Funes, Mori, Berterame, Celso, Romo, Maxi, creo que han hecho una labor de conjunto muy buena eso es lo que me deja muy contento, esa armonía que se está generando en el plantel”

Con el triunfo los Rayados treparon al liderato general Torneo al con 16 puntos.

Por su parte, el Santos no se quiso quedar atrás y aprovechó el jugar en casa para derrotar por 4-0 al Cruz Azul, con tantos de Javier Correa, Hugo Rodríguez, Erick “Mudo” Aguirre y Carlos Orrantia completo la goleada. El entrenador, Eduardo Fentanes pidió no echar las campanas al vuelo pese a que su equipo tuvo una noche mágica.

“Se concreta un partido redondo, me quedo con la pasión el trabajo de todos los jugadores, la convicción, la lucha que mostraron y por supuesto con el apoyo de la gente hicieron una noche mágica y me parece que esas dos cosas son las que rescato esta noche, el comportamiento y el resultado obtenido resultado del trabajo y de pasión”.

La Máquina pudo acortar distancia al minuto 86 pero el paraguayo, Ángel Romero fallo un penal.

(Por Manuel Trujillo Soriano)