La información sobre la supuesta muerte o detención de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue una noticia falsa, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba, que había sido detenido este personaje, o que había fallecido. Mentiras, todo esto que está sucediendo de mentiras o de noticias falsas”.

Reiteró que en materia de seguridad la política de su administración es la del combate a las causas, pero que se detendrá a todos aquellos que actúen al margen de la legalidad, y que no se protege a ningún delincuente.

“Pueden estar a salto de mata y mantenerse en relativa libertad, pero cuando no hay contubernios, pues se logra detener a quienes están al margen de la legalidad”. (Por Arturo García Caudillo)