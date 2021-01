El hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Reynosa no tiene nada que ver, y no se compara con lo que sucedió en San Fernando, asegura la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando, y te puedo decir con mucha seguridad, que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo, que tenemos mucha información, y si me permites no dártela en este momento, porque estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías, pero sí te aseguro algo, no es un San Fernando, porque estamos avanzando en la investigación”.

Y es que en 2010 se encontró en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, una fosa clandestina con 72 cuerpos de migrantes centroamericanos, masacre adjudicada al cartel delincuencial de los Zetas. (Por Arturo García Caudillo)