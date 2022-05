Aunque ya no le va a dar tiempo, lo ideal sería integrar Telecomm al Banco del Bienestar, y por ello simplemente se convertirá en financiera, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo ideal hacia adelante, pero ya no nos alcanza el tiempo, sería fusionar Telecomm con el Banco del Bienestar, pero estamos consolidando el Banco del Bienestar básicamente para la dispersión de recursos, entonces Telecomm convertir en Financiera para el Bienestar va a tener otras funciones, por ejemplo, el ahorro, que podría estar en el Banco del Bienestar, pero básicamente es Telecomm para que la gente pueda ahorrar en la Financiera del Bienestar, donde se les va a dar toda la garantía y buscando que se les pague bien, el interés más alto por sus ahorros”.

Y como Telecomm se encargará de otorgar financiamientos, López Obrador aprovechó para llamar a quienes recibieron préstamos a la palabra durante la pandemia, y no han abonado, a que paguen lo que deben. (Por Arturo García Caudillo)