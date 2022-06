Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, no ha cumplido con la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados y aunque pagó parte de los impuestos correspondientes a esas operaciones, es insuficiente para lograr que le sea otorgada la libertad condicional.

“Se pagaron impuestos por dos millones 500 mil pesos, pero eso no es el daño mayor. A lo mejor eso fue lo que creó la confusión. Cuando nosotros nos enteramos de que habían pagado eso en el SAT, se informó a la Fiscalía, porque imagínense que si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decir lo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices”.

Por ello recomendó a Lozoya Austin reparar el daño económico que causó a Pemex, para que entonces se le den las facilidades acordadas con la Fiscalía. (Por Arturo García Caudillo)