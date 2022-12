Esta mañana, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron y aseguraron uno de los vehículos involucrados en el ataque armado contar el periodista Ciro Gómez Leyva.

El vehículo, un Seat negro con placas 834-WJX, fue llevado a un depósito ubicado en el Centro Histórico.

Unas horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que no se deje la investigación sobre el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, pues manifestó que se busca conocer realmente qué sucedió.

Por su parte, Sheinbaum respondió que se tienen identificados más vehículos que están implicados en el ataque y no sólo uno, el cual le obstruyó el paso al comunicador, además de que reveló que no sólo lo siguieron el día de los hechos, sino en días previos.