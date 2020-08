El cadáver de un hombre con un impacto de bala en la cabeza fue encontrado la mañana de este martes en la colonia Balcones de la Cantera del municipio de Zapopan.

Vecinos de la calle Piedra Lisa, casi al cruce con Diamante, indicaron que para cuando salieron de sus casas encontraron a un hombre tirado en el piso que sangraba de la cabeza.

Aunque un elemento de la policía de Zapopan indicó que esperarían al resultado de la necropsia, todo apuntaba a que se trataba de una agresión con un arma de fuego.

“Al llegar las unidades localizan a un masculino, éste tendido en el piso, se corrobora que no cuenta con signos vitales y presenta una mancha al parecer sangre, más no tenemos determinados móvil ni causantes.”

El fallecido no fue reconocido como vecino de la zona así que se espera que sea en el descanso del Servicio Médico Forense que alguien acuda para su reclamación oficial. (Por José Luis Escamilla)