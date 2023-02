Investiga la Fiscalía de Jalisco las extrañas circunstancias en las que fue localizado el cadáver de un hombre en la azotea de un domicilio del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de las calles Pablo Neruda y Santa Filomena, en la colonia El Campesino, desde donde alguien reportó que había una persona inconciente que se observaba en la azotea de la casa.

Habla un elemento de la policía municipal.

“Uno de los informantes vía telefónica nos hace mención que es en la parte superior de un domicilio. Solicitamos el apoyo de protección civil y localizamos a la persona. Solicitamos al personal de servicios médicos municipales quien nos confirma que ya no cuenta con signos vitales. Tiene más de 24 horas de evolución cadavérica”.

De acuerdo con los paramédicos que certificaron el fallecimiento el hombre de aproximadamente 40 años tiene una lesión en la espalda, sin embargo no se pudieron determinar las causas.

Los moradores de la casa dijeron no conocer al fallecido. (Por José Luis Escamilla)