Durante la actual administración han sido ubicadas 873 fosas clandestinas y se han reportado más de nueve mil personas desaparecidas, así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

“Los datos que tenemos al cierre de 2019 de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, sumaron nueve mil 164 casos de denuncias por desaparición, de esos cinco mil 184, es decir que el 57 por ciento se refiere a personas desaparecidas no localizadas y tres mil 980, el 43 por ciento de esas personas han sido localizadas”.

Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Puebla, son los estados con el mayor número de personas desaparecidas no localizadas. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)