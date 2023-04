Un cuerpo con huellas de violencia fue encontrado este lunes en la colonia La Severiana del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

A Jesús “T” de 38 años lo buscaba su familia desde el pasado sábado 8 de abril pero no había pistas de su paradero hasta este lunes que fueron a la colonia La Severiana donde tienen una casa.

Jesús no estaba ahí pero sí lo encontraron dentro de una especie de bebedero para animales o canaleta.

La víctima vestía al momento de su hallazgo una playera gris, pantalón de mezclilla azul y una gorra.

Sobre el cuerpo del hombre se encontró un mensaje que hacía referencia a que la víctima se dedicaba a cometer robos en la zona y que eso no sería tolerado.

Paramédicos estimaron que Jesús recibió golpes en diferentes partes del cuerpo y tenía un disparo de bala en el rostro. (Por José Luis Escamilla)