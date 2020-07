Después de más de 24 horas de bombeo y desfogue y que por suerte no ha llovido con intensidad desde el sábado, finalmente se logró reducir a 16 por ciento la capacidad del vaso regulador de El Dean.

La tormenta de antier provocó que el vaso se desbordara al llegar a 150 por ciento de su capacidad y causó el anegamiento de casi dos centenares de casas en la zona.

Hace dos años la presa se rehabilitó para ampliar su capacidad, pero fue insuficiente con la gran cantidad de agua que cayó el sábado y que rebasó todo el sistema pluvial del sur de la ciudad, aunque a decir de las autoridades, de no haberse realizado la ampliación en 2018, las consecuencias hubieran sido mucho peores.

La autoridad informó que ya fue retirado el albergue que se instaló en el DIF Municipal 17 para las personas que resultaron afectadas por la inundación del sábado, pues ya no hubo nadie que quisiera quedarse en él. (Por Héctor Escamilla Ramírez)