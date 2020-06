Lo que no lograron feministas o familiares de desaparecidos, si lo lograron los futbolistas de diversos clubes y canchas, el que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, los recibiera personalmente fuera de Casa Jalisco, luego de una manifestación para que se les permitiera ya abrir sus terrenos, después de tres meses de inactividad.

Abriéndose paso entre las vallas, el gobernador Enrique Alfaro, así habló con los futbolistas:

“Sé que vienen de las canchas de futbol. Yo, igual que ustedes, soy muy futbolero y extraño un chingo el futbol. Espero que me entiendan que todas las medidas que estamos tomando en el tema de las restricciones en algunas actividades no es por gusto del gobernador”.

El gobernador les dio cita a los jóvenes futbolistas para atenderlos mañana personalmente a las 10:00 horas en Casa Jalisco.