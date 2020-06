Minimiza el presidente Andrés Manuel López Obrador la marcha automovilística que este fin de semana se llevó a cabo en varias ciudades del país, asegurando que fueron actos anticipados de campaña del PAN.

“Ayer hubieron manifestaciones en carros, porque no estoy menospreciando el movimiento de los opositores, pero son muy pocos. En la ciudad creo que fueron 70, 100 carros; y así, en Guanajuato 20; en otros estados muy pocos, y es ya muy evidente que se trata de militantes del PAN, porque están en campaña, hasta se podría hablar de actos anticipados de campaña, pero también que no se vaya a entender, no vamos a presentar ninguna denuncia”.

Por tal motivo, hizo un llamado a sus seguidores a no realizar la caravana que están anunciando en su favor, pues no hace falta. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)