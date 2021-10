Agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador la solidaridad de los habitantes de los pueblos alrededor de la Presa El Zapotillo, por permitir que se usen estas instalaciones.

“Le agradezco mucho a la gente de que por su bondad, por su solidaridad está aceptando que podamos usar la presa, no con la cortina que se tenía proyectada de 120 metros, sino de 80. No se va a llenar siempre la presa, ni siquiera a los 80 y vamos a hacer una obra que puede ser un túnel para proteger más a las comunidades, a los pueblos, que no se inunden, pero es utilizar ya una inversión, que además va a permitir llevar agua a Guadalajara. Pero esto lo encontramos tirado”.

Y asoció la construcción de la presa a la corrupción que imperaba en las administraciones anteriores, ya que se trata de una obra cuyo costo oficial fue de seis mil millones de pesos, pero extraoficialmente llegó a los nueve mil millones. (Por Arturo García Caudillo)