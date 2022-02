En un hecho inusitado, fuera de toda proporción, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo públicos los ingresos del comunicador Carlos Loret de Mola, en respuesta a que presentó un reportaje sobre los gastos excesivos y el probable conflicto de interés en el que ha incurrido el hijo mayor del mandatario.

“En total, en bruto. Hay que ver si paga impuestos, todo esto lo voy a pedir en el informe, 35 millones de 200 mil. Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos, porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo, si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo. Bruto, anual, 2 millones 11 mil. Y él gana 35 millones 200. O sea que él gana como quince veces más que yo”.

Y no conforme con ello, lo llamó golpeador, y volvió a acusarlo de ser un mercenario. (Por Arturo García Caudillo)