Reitera el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que no es igual a los anteriores gobernantes, no protege delincuentes y no tiene vínculos con la delincuencia organizada.

“El otro día estaba viendo un estudio sobre cómo empezaron a manejar de que el Gobierno, yo tenía vínculos con el crimen organizado. No pueden probar nada porque sencillamente nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Pero lo interesante de este estudio es que le dio seguimiento a el movimiento de las cuentas en redes sociales y fue una campaña”.

Y ante el linchamiento del abogado Daniel Picazo, en Puebla, el Primer Mandatario pidió a la gente tener confianza en las autoridades porque según él, no hay impunidad, y por ello pidió no hacer justicia por propia mano, porque es un acto injusto e inhumano. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)