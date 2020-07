Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se entrometerá en el caso Lozoya y que si las investigaciones apuntan al ex presidente Peña Nieto, él no intervendrá.

“No lo puedo hacer. Políticamente me expreso y siempre he sido consecuente, siempre actúo como pienso. Desde que tomé posición en el discurso inicial de gobierno traté el tema, sin embargo, no soy tapadera de nadie. Yo llegué a la presidencia con el apoyo del pueblo de México, mi único amo es el pueblo de México, no tengo compromisos con grupos de intereses creados, de modo que, lo que diga el pueblo, y en este caso, lo que diga la autoridad competente, la Fiscalía General de la República”.

Por tal motivo, añadió, si los ciudadanos y la autoridad así lo deciden, los ex presidentes serán juzgados. (Por Arturo García Caudillo)