El presidente Andrés Manuel López Obrador retiró el nombramiento para su ratificación de Arturo Herrera como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, así lo confirma el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

“Luego en agosto el Ejecutivo retiró el nombramiento, desde agosto. No es para gobernador, es para miembro de la Junta y la Junta procede para nombrarlo. Pero, desde agosto la oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento y nosotros no hacemos otra cosa que aceptar la decisión”.

Aclaró que en el oficio envido a la Cámara Alta, no se exponen las razones por las cuales fue retirado el nombramiento, pero urgió al Ejecutivo a mandar una nueva propuesta, ya que el 31 de diciembre concluye el encargo de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México y el primero de enero, por Ley, el Banco Central debe tener un nuevo titular. (Por Arturo García Caudillo)