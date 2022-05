Amaga el presidente Andrés Manuel López Obrador con no acudir a la Cumbre de las Américas que se celebrará en el mes de junio en Los Ángeles, California, si Cuba, Nicaragua y Venezuela no son invitados al evento.

“Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo. —¿Y cuál sería el mensaje, sería un mensaje de protesta? —Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos”.

Aseguró que esta postura no afectará la relación con el Gobierno de los Estados Unidos, pues esta se basa en la amistad y el respeto y por tanto no cree que Joe Biden se moleste. (Por Arturo García Caudillo)