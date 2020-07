Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador que salió negativo en la prueba de Covid-19, y que si es necesario se la hará de nuevo al llegar a Estados Unidos.

“Me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado, también humildemente, no se me quita nada si allá, por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer, porque tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país, y no se me quita absolutamente nada. No hay ningún demérito”.

De paso, reiteró que en la reunión con Trump sólo se hablará del TMEC, aunque hay otros temas, y se negó a adelantar si fijará una postura en torno al muro fronterizo, pidiendo esperar a que se lleve a cabo este encuentro. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)