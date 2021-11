Por primera vez desde que inició su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la falta de abasto de medicamentos en el país y por eso llamó públicamente la atención del secretario de Salud Jorge Alcocer, y del titular del Insabi, Juan Ferrer.

“Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema dem abasto de medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos, y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender a enfermos”.

Desde Colima, donde pernoctó, el titular del Ejecutivo, aseguró además, que no se trata de conseguir sólo el cuadro básico, sino que es necesario abastecerse hasta de las medicinas más difíciles de conseguir. (Por Arturo García Caudillo)