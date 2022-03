Aún no hay consenso al interior de su gobierno, pero sigue latente la posibilidad de legalizar el uso y producción de drogas tradicionales, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la mariguana. Sin embargo, no hemos todavía alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno, se está analizando esa posibilidad. Y no hay consenso porque siguen habiendo muchos daños”.

Y es que, explica, las drogas siguen ocasionando muchos fallecimientos y se mantienen como el principal generador de violencia en el país, a grado tal que el 75 por ciento de los homicidios en México están ligadas al comercio de drogas. (Por Arturo García Caudillo)