Envía el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus condolencias a los deudos de las 21 personas, 19 de ellos niños, que fueron asesinados en una escuela pública en Texas.

“Mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede. Nos duele mucho que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes, de las víctimas, y también nuestra solidaridad con el Gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Y nosotros lo mismo, padecemos aquí. Hasta ahora, de manera directa, nacidos acá no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría, no hay duda”.

Y dijo que por respeto no trataría el tema de la demanda del Gobierno de México en contra de las empresas fabricantes de armas de los Estados Unidos, porque sería aprovecharse de la situación. (Por Arturo García Caudillo)