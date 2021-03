Aunque ya le corresponde vacunarse contra covid, esperará la indicación de sus médicos para hacerlo, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días, porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí del covid, me hicieron análisis y me recomendaron que esperara yo para la vacuna, porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo. De todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene, ¿no?”.

Por ello, en unos diez días más tomará la decisión. Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a que durante estas vacaciones de Semana Santa se cuiden, pues aunque no se les prohibirá nada, es necesario tomar conciencia de la situación, ya que la pandemia no ha terminado.

(Por: Arturo García Caudillo)