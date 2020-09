Aunque ha sido el primero en incumplir con las recomendaciones sanitarias, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia ante el covid-19, haciendo caso a las medidas de sanidad correspondientes.

“Todavía no termina y no debemos confiarnos, y debemos de seguirnos cuidando, y lo que nos recomiendan de la sana distancia pues hay que seguirlo cumpliendo. No confiarnos porque ahí está todavía el virus, ahí está todavía la pandemia causando daños. Todos sabemos de amigos, de familiares, de conocidos que han enfrentado esta terrible enfermedad”.

Y reiteró que México será de los primeros países en acceder a la vacuna, para lo cual se está participando en diversos protocolos y hay disponibles 20 mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)