El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al personal de Salud a no aprovecharse de su posición, a actuar con honestidad y no hacer el ridículo queriendo vacunar contra Covid a gente que no le corresponde.

“Tenemos que actuar con rectitud, con honestidad. Entonces, también el llamado es para que no vayan ahí a hacer el ridículo, porque se va a denunciar a quien abuse. Ya son otros tiempos, tenemos que esperar, como aquí lo mencionó el doctor Hugo López Gatell cuando nos toque, y a todos nos va a tocar, y nos vamos a apurar para que antes de que termine marzo los que tenemos más de 60 años y estemos todos vacunados”.

Informó que el director de un hospital en el Estado de México que se aprovechó de su cargo para vacunar a dos de sus familiares, ya fue separado de su cargo, aunque lamentó el hecho, porque al parecer el hermano de este médico había fallecido por Covid. (Por Arturo García Caudillo)