Aunque lo critiquen, su política no va a cambiar y no declarará la guerra a nadie, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo sigo sosteniendo lo mismo, sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos, eso de que no me va a temblar la mano y el ojo por ojo, la ley del talión, no. Eso está en el antiguo testamento, en el nuevo testamento ya es otra la doctrina, me adhiero a lo que está en el nuevo testamento. No coincido con la ley del talión, si a esas vamos nos vamos a quedar tuertos o chimuelos”.

No a la guerra, sí a la paz, reiteró, se va a proteger a la gente, con apego a los derechos humanos y sin caer en ninguna provocación. (Por Arturo García Caudillo)