Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es necesaria una reforma al Poder Judicial, aunque aclaró que no será él quien la impulse.

“Nuestro gobierno no, porque sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial, y no podemos dar motivos para que los adversarios conservadores, corruptos vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial. Ya hasta me estoy imaginando la campaña propagandística, ¿no? El Poder Judicial no se toca. A lo mejor es una trampa, nada más que no vamos a caer en eso. Lo que es importante es que se purifique el Poder Judicial. Son un poder independiente”.

Que tengan la arrogancia de sentirse libres, pero no con desplantes ni demagogia. Pero sobre todo, que hagan funcionar al Consejo de la Judicatura, y que se castigue con cárcel a los jueces, magistrados y ministros que lo merezcan. (Por Arturo García Caudillo)