Aunque las encuestas confirman que la mayoría prefiere que no haya regreso a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se engalla y asegura que no le importa lo que opine la gente.

“Por que hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales. Y yo voy a dar este debate y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases, por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país”.

Por ello hizo un nuevo llamado a maestros y padres de familia a que ayuden a limpiar las escuelas y a generar las condiciones para que se pueda regresar a las aulas. (Por Arturo García Caudillo)