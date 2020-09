Propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, brindar protección a los detenidos por el caso Iguala, si aportan datos veraces para la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

“Que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos, porque hubo como un pacto de silencio, fue como un acuerdo para que no se hablara y hay que romper ese pacto de silencio. Ya se está logrando porque detenidos están contando lo que sucedió, y como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares, de que ayuden dando a conocer información veraz sobre los hechos, y si ellos colaboran van a tener consideraciones de carácter legal”.

Sin embargo, aseguró que no hay protegidos y no habrá impunidad para ningún funcionario que haya estado involucrado en estos hechos. (Por Arturo García Caudillo)