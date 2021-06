Invita el presidente Andrés Manuel López Obrador a los ciudadanos a participar en la consulta para determinar si se debe o no juzgar a los ex presidentes.

“Aprovecho para invitar a la gente a participar, va a haber este consulta en agosto, es el día primero de agosto, es un domingo. Es una pregunta que se puede traducir de manera muy sencilla: ¿quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no? Es otro texto, pero en esencia es eso. Sí es si quieres que se inicie el proceso de conformidad con la ley. No, es que no estás de acuerdo”.

Aseguró que hay materia para hacer la consulta, consideró que el INE tiene recursos suficientes para organizarla y reiteró que él no va a participar ni va a votar. (Por Arturo García Caudillo)