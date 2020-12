La nueva normalidad después del Covid implica reinventarse y aplicar estrategias nuevas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras su participación en la Cumbre Virtual de la Alianza del Pacífico.

“Debemos entender que ir a una nueva normalidad después de la pandemia implica aceptar que ya no se puede continuar con las mismas estrategias, tenemos que reinventarnos. Ya no se puede seguir sosteniendo la misma política económica. No han dado resultados, esto no es un asunto ideológico, es de juicio práctico”.

Aseguró que fue un error abandonar el sistema público de salud, y dio su visto bueno a la incorporación de Singapur y de Ecuador a la Alianza del Pacífico. (Por: Arturo García Caudillo)