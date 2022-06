Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que no asistirá a la Cumbre de las Américas y que en su lugar acudirá el canciller Marcelo Ebrard.

“Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América, y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”.

Sin embargo, anunció que en julio visitará la Casa Blanca para reunirse con el presidente Biden, a quien le presentará una propuesta para la integración de todo el continente y reiterarle la necesidad de atender las causas de la pobreza en Centroamérica. (Por Arturo García Caudillo)