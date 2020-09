Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el enfrentamiento de comuneros con la Guardia Nacional del martes pasado en la Presa La Boquilla, en Chihuahua, es un asunto político, donde PAN y PRI han acarreado gente tratando de sacar provecho personal.

“Evidentemente tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo. No descarto de que haya gente preocupada por que se pueda quedar sin agua, agricultores que tienen el legítimo derecho de defender su legítimo derecho, en este caso al agua. Vamos a continuar dando a conocer todo lo que sucede y pedir a la gente que, si van a haber manifestaciones, que están en todo su derecho, pero que sean manifestaciones pacíficas, y que no se utilice la violencia, y que en la medida de lo posible no se dejen manipular”.

Y es que, asegura, lo único que está haciendo es cumplir con el Tratado Internacional de Aguas entre Estados Unidos y México que data de 1944. (Por Arturo García Caudillo)