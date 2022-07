Por enésima ocasión, ahora desde Vallarta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no cambiará su estrategia de seguridad.

“¿Por qué vamos a cambiar la estrategia? Claro que está complicado y es difícil, no son tortas ahogadas ni tamalitos de chipilín, pero esto es lo que tenemos que seguir haciendo, atender las causas que originan la violencia y al mismo tiempo trabajar todos los días de manera conjunta, organizada para que haya paz y haya tranquilidad, en Vallarta y en Jalisco y en todo México”.

Insistió en que Abrazos no balazos está dando resultados.

“No, es que está dando resultados, pero si no funcionara la estrtegia nosotros seríamos los primeros, por honestidad intelectual, y porque es nuestra responsabilidad, el decir hay que cambiar la estrategia, porque no funciona, pero no”. (Por Arturo García Caudillo)