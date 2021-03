Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador que un lote de vacunas Anti-Covid de Sinovac que fue repartido en Nuevo León y en otros siete estados, haya llegado en mal estado.

“No fue así, ni en Nuevo León ni en otros estados. Se pensó de que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hizo la prueba, el análisis, resultó que no había ningún problemas y se aplicaron. Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna, un tiempo después, y de inmediato se relacionó el tema con la vacuna. Ya se están haciendo todos los estudios con especialistas y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora”.

Por eso hizo un llamado a los ciudadanos a no dejarse manipular por noticias falsas, pues según él, estas son generadas por sus opositores. (Por Arturo García Caudillo)