Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la renuncia del responsable del Programa Sembrando Vidas, Javier May, se dio por diferencias naturales en su gabinete, pero que no le aceptó su separación del cargo.

“Presentó su renuncia, pero no se la acepté, o sea, por diferencias, eso existe mucho al interior del gobierno, como existe en nuestras familias, en todo pues”.

Explicó que el motivo de la renuncia fue la abrogación, por parte de la secretaria del Bienestar, de las facultades necesarias para operar el programa, y como no le consultaron, la va a revertir.

“Pero ese decreto no fue consultado, no se me presentó, y se va a revertir, como también no va a haber la renuncia, y necesitamos armonizar y ponernos de acuerdo, cerrar filas sin abyección”. (Por Arturo García Caudillo / Foto: @TabascoJavier)