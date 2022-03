México no es colonia de Estados Unidos, Rusia o China, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras las declaraciones del Jefe del Comando Norte de la Unión Americana, afirmando que hay más espías rusos en nuestro país, que en ninguna otra nación del mundo.

“Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, que hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia ni de China ni de Estados Unidos”.

Dijo no tener información sobre el número de espías rusos en nuestro país, y aclaró que toda actividad lícita llevada a cabo por extranjeros, es permitida y sólo se les persigue si cometen actos ilegales. (Por Arturo García Caudillo)