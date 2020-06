Arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra los medios de comunicación, asegurando que es falso que México ocupe el tercer lugar en letalidad por el coronavirus en el mundo, y aclaró que los más de mil muertos que se reportaron ayer fueron producto de una actualización de cifras.

“Lo hago para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas. Desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo fundamental, para lo indispensable, pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo”.

Y explicó que, de acuerdo a sus datos, México ocupa el lugar 18 en el mundo por el total de fallecimientos. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)