La relación de Estados Unidos y México es la de pares, de iguales, y está basada en el respeto mutuo y el compromiso por la democracia, aseguró el presidente estadounidense Joe Biden, durante la reunión que sostuvo en el salón oval de la Casa Blanca, con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando me convertí en presidente y como vicepresidente, indiqué que no iba a sostener la política de buenos vecinos, sino la de absolutamente iguales, somos países iguales”.

Por su parte, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó su respaldo a la iniciativa para la regularización de once millones de migrantes que viven en Estados Unidos.

“Beneficia a millones de migrantes, de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Es una iniciativa, entre otras cosas, con dimensión social, es una iniciativa para hacer justicia. Ya por eso nos da gusto estar aquí, presidente”. (Por Arturo García Caudillo)