El Gobierno de Jalisco entiende la molestia de Guanajuato luego del anuncio del presidente López Obrador de que el agua del Zapotillo será solo para los jaliscienses, pero el gobernador de esa entidad no debe amenazar con no dar agua a Chapala.

El mandatario, Enrique Alfaro, enfatiza que los acuerdos de agua son federales.

“Yo entiendo la molestia de Guanajuato, yo lo he expresado, tienen razón, al final de cuentas creo que el gobernador tiene que platicar estos temas con el presidente, pero ni nosotros somos responsables sobre la decisión del Río Verde, ni el gobernador podrá tomar una decisión sobre los convenios ni los esquemas de repartición de las aguas, es un tema nacional, así es que creo que no es el momento de confrontar a los estados, ojalá de pueda encontrar una solución”.

En otro tema, el mandatario rechaza que haya sido un error sacar a Jalisco del INSABI en materia de salud. (Por Claudia Manuela Pérez)