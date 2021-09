La pistola ya no forma parte del atuendo de los charros y menos en estos tiempos de tanta violencia, reconoce el presidente de la Asociación de Charros de Jalisco, Salvador Sánchez, hoy justamente en el Día del Charro.

Dice que fue el exgobernador, Flavio Romero de Velasco, quien los desarmó, pero la pistola ya ni falta les hace.

“Pues se usaba la pistola, pero cuando estuvo el gobernador Flavio Romero de Velasco la quita y pues yo creo que nos hizo bien porque realmente para la charreadas no ocupas la pistola”.

Por otro lado, no descarta que en estos tiempos el lema de los Charros de Jalisco provoque controversias: “Patria, mujer y caballo”. (Por José Luis Jiménez Castro)