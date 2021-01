El gerente deportivo de los Charros de Jalisco, Ray Padilla, dijo que a lo largo de la temporada de la Liga del Pacifico los peloteros no estuvieron concentrados al cien en el juego porque ganaban la mitad de sus salarios, algo que debido a la pandemia así se acordó desde el principio, pero que termino por afectarle al equipo que fue eliminado en la primera ronda de los playoffs.

“Los jugadores no entendieron que las directivas estaban haciendo un excelente esfuerzo para que ellos tuvieron sustento para sus casas y desafortunadamente tenemos demasiadas “estrellitas” y ellos no lo vieron así y nunca lo asimilaron. Si tu estás pensando durante el juego o la temporada que te están “chingando”, pues no das, no das, porque tu mentalidad no está en el terreno de juego”

Aseguró que por el momento no se ha pensado en el cese del Manager Roberto “Chapo” Vizcarra y que lo que si urge, es una renovación de peloteros porque hay muchos veteranos que ya no rinden.

(Por Manuel Trujillo Soriano).