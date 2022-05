Sobre el incidente en Michoacán, que se hizo viral mediante un video en el que se observaba que un vehículo militar iba perseguido por civiles, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, asegura que no hubo ninguna agresión armada y por tanto, no había razón para enfrentarlos.

“Un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado ahí, ningún civil armado y lo rodean y siguen su camino. Posteriormente en Cuatro Caminos vuelven a ubicar otro bloqueo, de la misma manera personal desarmado. Ahí también lo evaden al ver que no representaba un peligro para el personal, no había una agresión armada, no había porqué responder con la fuerza”.

Era evidente, añadió, que había actividad ilegal en la zona, por lo que se decidió regresar al día siguiente, logrando desmantelar 5 laboratorios para metanfetaminas y 15 plantíos de mariguana. (Por Arturo García Caudillo)