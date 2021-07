Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aunque sí ha habido algunos contagios de covid entre los niños, este asunto no es de gravedad.

“Todavía no hay algo grave en la afectación de niños por covid, de ninguna variante. No es un asunto grave, afortunadamente. Lo que se está constatando es de que se están contagiando más jóvenes, en general. No creo que no sólo es México, sino en el mundo. Entonces, los jóvenes tienen más resistencia”.

Insistió en que los recientes fallecimientos por covid se han dado entre personas no vacunadas, y por ello hizo un nuevo llamado a los adultos que no lo han hecho, a que se vacunen. (Por Arturo García Caudillo)