Confirman que cuatro cadáveres corresponden a ex policías estatales

Confirma la Secretaría de Seguridad de Jalisco que los cuatro cadáveres encontrados ayer en dos colonias distintas de los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque corresponden a ex policías de esa corporación estatal.

Se trata de los elementos Otoniel “N”, Alejandro “N”, Arturo “N” y Edwin “N”, quienes se desempeñaron en la policía estatal y causaron baja en 2019.

Otoniel “N” llevó la clave operativa Delta 1 e incluso llegó a desempeñarse como escolta del ex gobernador Aristóteles Sandoval. (Por José Luis Escamilla)