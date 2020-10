A sólo un out de que terminará el juego, los Dodgers de los Ángeles cometieron garrafales errores, el cacher Will Smith perdió la pelota, mientras que Brett Phillipis conecto un sencillo de dos carreras, y los Rays de Tampa Bay le dieron vuelta a la pizarra para dejar tendido en diamante al equipo angelino y quedarse con el triunfo por 8-7 y empatar la Serie Mundial a dos triunfos por bando.

El cuarto juego lo abrió el pitcher mexicano Julio Urías quien permitió dos carrera incluyendo un cuadrangular por lo que fue sustituido en la quinta entrada y salió molesto por ese batazo de vuelta en tera, según explicó en conferencia.

“Me siento incomodo buscando la zona y pues pienso que hubo un par de errores ahí y salí un poco molesto con el homerun del quinto inning el primer bateador de línea obviamente hice todo lo posible sacarlo de out pero desgraciadamente fue el que hizo contacto. Yo respeto cualquier decisión, ellos son los que saben, son los que mandan entonces la decisión es de ellos yo salí molesto por el homerun porque fue el primer bateador de línea entonces fue parte de mi molestia”.

Urías salió sin decisión, hoy se disputará el quinto encuentro del Clásico de Otoño en Arlington.

(Por Manuel Trujillo Soriano.