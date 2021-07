Ante la llegada de la tercera ola de contagios por Covid-19 los eventos masivos con más de 600 personas están suspendidos, advierte el gobierno de Jalisco.

Entre éstos se encuentran los partidos de fútbol con público presente y los conciertos como el de Guns N’ Roses programado para octubre próximo.

Sobre este en particular habla la coordinadora estratégica de Desarrollo Social.

“Bueno, de ese justamente nos llegó la petición a la mesa de salud y la mesa de salud determinó que no había condiciones en este momento para aprobarlo. Queda en stand by, pero es importante decir que al momento no está autorizado entonces pues ya saquen sus conclusiones cada quien”.

Mientras tanto este lunes las autoridades estatales reiteraron que el regreso a clases presenciales sigue en pie para la última semana de agosto. (Por José Luis Escamilla)